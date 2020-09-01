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Воздушный змей унес трехлетнюю девочку в небо (ВИДЕО)

Новости. Общество
23:30, 01 Сентября 2020
фото: © pixabay.com/
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На Тайване трехлетнюю девочку унес в небо большой воздушный змей.

Ролик происшествия опубликован на YouTube, пишет издание "РИА Новости".

Во время фестиваля в городе Синьчжу ребенок запутался в веревках воздушного змея. Сильный порыв ветра поднял конструкцию в небо вместе с девочкой, после чего она оказалась на высоте нескольких метров, кувыркаясь в воздухе вслед за движениями змея.

Посетители фестиваля смогли спасти ребенка. Они схватили девочку, когда ветер опустил конструкцию ближе к земле.

Ребенок отделался испугом.

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