Возгорание леса произошло в Кондопожском районе Карелии

Лесной пожар обнаружен в Кондопожском районе Карелии: поблизости от очага находятся дачные участки.

Лес горит в районе развилки на деревню Гомсельга, расположенную в Кондопожском районе. Об этом «Столице на Онего» сообщили в лесной охране. Туда направлены специалисты.

В МЧС сообщили изданию, что три гектара леса горят в районе села Кончезеро в Кондопожском районе. В министерстве рассказали, что на месте работают сотрудники Авиалесоохраны.

Согласно официальным данным, сегодня на территории Карелии обнаружено 33 лесных пожара. Их общая площадь — 2182 гектара.