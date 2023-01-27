«Вождение при дефиците навыков»: психотерапевт перечислила причины резкого роста числа смертельных ДТП в Карелии

С начала в ДТП на дорогах Карелии уже погибли 16 человек.

За первые 18 дней нового года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Карелии в 25 ДТП погибли 13 человек. За этот же период 2022 года в регионе произошли 26 дорожных аварий, в которых скончались четыре человека. Уровень смертности вырос в три с лишним раза.



Совсем недавно, 24 января, недалеко от поворота на Кочкому в столкновении Scania и Kia Ceed погибли три человека.



В разговоре со «Столицей на Онего» известный в республике психотерапевт отметил, что на протяжении последних месяцев в поведении людей в целом, и водителей, в частности, просматриваются тревожные признаки.

«Бессознательное стремление к самоустранению. Невнимательность по разным причинам, в том числе, алкоголизация населения. Вождение при дефиците навыков. Причины могут быть самыми различными, это целый комплекс причин, — отметил наш собеседник. — Подавленность, которая нарушает концентрацию внимания. Снижение общей культуры в целом. Люди могут расслабиться, в основном, с помощью алкоголя, потому что идут военные действия, спецоперация.

Не страшно умереть. Социальная апатия. Снижение собственного мироощущения».

Подробнее читайте в нашем материале «Не страшно умереть». В частности, свою оценку ситуации дала Госавтоинспекция Карелии.