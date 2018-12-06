Возможность экономии влечет россиян в онлайн-магазины

Многочисленные опросы, прогнозы, статистические данные свидетельствуют об уверенном росте интернет-торговли в России.

В американском банке Morgan Stanley прогнозируют, что рынок e-commerce в России в ближайшие пять лет вырастет примерно в три раза. Уже в 2023 году объем рынка составит 3,491 трлн рублей против 1,292 трлн рублей в 2018 году.

В компании Nielsen указывают на высокие темпы роста онлайн-рынка товаров повседневного спроса (от воды и кофе до стирального порошка и корма для домашних питомцев). Многие позиции показывают рост исключительно в онлайне, в то время как в офлайне их продажи замедляются.

В онлайне потребителей привлекают широкий ассортимент, более низкие цены, возможность дополнительной экономии благодаря персональным предложениям от магазинов и различным промокодам. Например, промокод Frendi дает возможность дополнительно экономить даже в сезон распродаж. Развивающаяся сеть доставки дополнительно способствует росту онлайн продаж. Так Ozon.ru благодаря своей сети складов может обеспечить доставку заказов на следующий день для 40% населения страны.

В исследовании компании PwC отмечается, что покупатели все меньше довольны тем сервисом, который могут предложить офлайн-магазины, поскольку общую планку ожиданий завышают онлайн-магазины, удобство и качество которых растет. При этом в выигрыше остаются ритейлеры, способные предложить покупателям оба формата шоппинга. Так интернет-магазин "Детского мира" увеличил продажи в "Чёрную пятницу" 2018 года в 2,2 раза по сравнению с аналогичной распродажей 2017 года. Самыми популярными категориями стали подгузники, детское питание, конструкторы, средства гигиены.

Что касается способа покупок, то 63% россиян регулярно используют для этих целей смартфон. Практически каждый крупный интернет-магазин имеет свое приложение, адаптированное под мобильные гаджеты. Такое приложение упрощает сам процесс покупок и помогает следить за сезонными распродажами и скидками.

Процветающая интернет-торговля способствует проявлению и развитию маркетплейсов. Среди крупнейших — Goods.ru, "Беру", Pandao, Tmall, Joom. Так "Яндекс.Маркет" открыл собственный логистический комплекс, где планируется собираться заказы маркетплейса "Беру" (совместное предприятие "Яндекса" и "Сбербанка"). Это позволит клиентам юга России получать заказы в течение одного-двух дней.

По оценке Минпромторга, в России работает более 40 тыс. интернет-магазинов, но 70% заказов и оборота приходится на 50 крупнейших площадок.

На правах рекламы