Возобновилось движение пассажирских автобусов на двух маршрутах в Петрозаводске

Автобусы № 3 и № 12 в Петрозаводске возобновили движение по прежним маршрутам, которые ранее были изменены из-за планируемого ремонта инженерных сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. С 5 июля автобусы пустили в объезд улицы Луначарского, где планировалось проведение работ по замене инженерных сетей АО «ПКС-Водоканал». Однако, начало ремонта перенесли на более поздний срок, поэтому автобусы вернулись на прежние маршруты.

«О введении изменений для общественного транспорта на время реконструкции водопровода будет сообщено позже», — добавили в мэрии.