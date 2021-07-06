Реклама
Прислать новость
Змея из унитаза укусила сидевшего в туалете пенсионера
06.07.2021 21:30
Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО) 5
06.07.2021 13:10
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
Сегодня 06:40
МЧС предупреждает об аномальной жаре, надвигающейся на Карелию 3
06.07.2021 13:21

Возобновилось движение пассажирских автобусов на двух маршрутах в Петрозаводске

Новости. Общество
08:45, 07 Июля 2021
фото: администрация Петрозаводска Вконтакте

Автобусы № 3 и № 12 в Петрозаводске возобновили движение по прежним маршрутам, которые ранее были изменены из-за планируемого ремонта инженерных сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

С 5 июля автобусы пустили в объезд улицы Луначарского, где планировалось проведение работ по замене инженерных сетей АО «ПКС-Водоканал». Однако, начало ремонта перенесли на более поздний срок, поэтому автобусы вернулись на прежние маршруты.

«О введении изменений для общественного транспорта на время реконструкции водопровода будет сообщено позже», — добавили в мэрии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-07-07 10:04:02
Дык это рывок или подъем с колен? Как считать то?
dimchik19725
2021-07-07 09:53:47
А с троллейбусом "3" что? Сегодня в объезд шла до Корабелов..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»