Впала в депрессию: Появились новые данные о состоянии Бабкиной

Уже три недели Надежда Бабкина находится в отделении кардиореанимации одной из столичных клиник.

Врачи одного из московских медицинских центров делают все возможное, чтобы скорее поставить Надежду Бабкину на ноги. С 1 апреля она находится в отделении кардиореанимации, многочисленные электронные приборы досконально следят за состоянием пациентки. Почти неделю артистка провела без сознания – ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в медикаментозную кому, пишет StarHit.

Артистка длительный период пыталась лечиться дома. В результате была госпитализирована сразу в очень тяжелом состоянии – с признаками дыхательной недостаточности.

"Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло – жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре, – рассказали в медучреждении. – О выписке пока нет и речи, но то, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее "сняли с трубы" – отключили от ИВЛ – уже большая победа".