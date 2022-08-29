«Впереди годы интенсивного развития»: Шандалович прокомментировал победу Парфенчикова на выборах

Председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь Карельского отделения «Единой России» Элиссан Шандалович дал оценку итогам выборов главы республики, на которых победил действующий руководитель региона Артур Парфенчиков.

«Убедительная победа Артура Олеговича Парфенчикова еще раз подтверждает: люди оценивают не слова, не лозунги, а реальные дела. Все эти пять лет мы работали с главой республики, с правительством региона одной командой. Результаты этой ежедневной работы видят наши жители. Это десятки новых ФАПов в районах Карелии, новый перинатальный центр и приемное отделение БСМП, больше двух тысяч единиц современного оборудования для больниц и поликлиник. Это построенные и строящиеся школы и детские сады, это ремонт дорог, возрождение и модернизация наших предприятий. Это благоустроенные парки, скверы, новые детские площадки и спортивные объекты в Петрозаводске и районах республики», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

По его словам, в ближайшие пять лет властям Карелии предстоит решить еще больше новых задач. В ходе избирательной кампании получено много наказов, предложений, инициатив от жителей республики.

«Часть из них уже вошла в нашу народную программу, которую мы формировали вместе с земляками. Народная программа — это живой документ, и мы обязательно будем ее дополнять, актуализировать, исходя из наказов наших избирателей. Ведь только все вместе, при поддержке неравнодушных и активных жителей мы сможем реализовать все намеченные планы. А в том, что мы это сделаем, я не сомневаюсь. Поздравляю Артура Олеговича с убедительной победой и благодарю всех членов нашей команды. Впереди у нас много работы и новых больших задач.

Уверен, под руководством Артура Олеговича Парфенчикова Карелии предстоят годы интенсивного развития, новые проекты и достижения», — заявил Шандалович.