Впервые фестиваль ледовой скульптуры пройдет в горном парке "Рускеала" в Карелии

Лед для участников планируется добыть на одном из местных озер.

Фестиваль ледовой скульптуры "Тайна глубины" впервые пройдет на территории популярного среди туристов горного парка "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии. Ледовые композиции появятся в мраморной штольне, сообщил во вторник ТАСС член оргкомитета фестиваля Антон Юшко.

"Тематика первого фестиваля, который пройдет на подземном маршруте парка, - "Мифы и легенды Карелии". Предполагается, что не менее пяти скульптур появятся в мраморной штольне на покрытом льдом подземном озере. Уникальность мероприятия в том, что из-за микроклимата в штольне туристы смогут увидеть ледовые рукотворные композиции на фоне природных сталактитов и сталагмитов до середины мая", - сказал Юшко.

По его словам, лед для участников фестиваля из числа любителей и профессионалов планируется добыть на одном из карельских озер. Каждой команде, состоящей из трех человек, выделят восемь ледовых блоков, на создание скульптуры будет отведено три дня - с 19 по 21 февраля. "Победителям, которых определит жюри, достанутся денежные призы. Кроме того, будет выбран приз зрительских симпатий", - отметил Юшко.

В 2018 году в штольне парка студенты и выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица создали ледяную копию Исаакиевского собора.