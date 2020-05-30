Впервые с 23 мая число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в России превысило 9 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Суточный рост составил 2,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 4 414, до 171 883.

Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 138, до 4 693.

Это самый низкий показатель за сутки с 25 мая, когда штаб сообщил о 92 смертях. В субботу, 30 мая, число умерших составило 181.