Впервые с начала пандемии в России за сутки от коронавируса умерли более 900 человек

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 929 человек — это абсолютный рекорд с начала пандемии, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 25 133 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 182 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 662 560 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 778 900.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 19 841 человек.

За сутки был зарегистрировано 929 летальных исходов. Впервые с начала пандемии в России за сутки умерли более 900 человек. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 212 625.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 356 769 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 233 новый случай коронавируса и четыре летальных исхода от коронавируса.