Впервые в Карелии состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег"

Серия стартов RunKarjala проводит крупнейшее беговое событие России в Петрозаводске, сообщили в республиканском министерстве спорта.

Полумарафон "ЗаБег" состоится 2 августа.

Тысячи людей со всей страны стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. 85 городов от Калининграда до Камчатки и до 150 тысяч участников примут участие в первом массовом беговом событии после карантина. Участники смогут преодолеть дистанции 5, 10 или 21,1 километров.

Полумарафон одновременно запланирован в 85 городах России в 11 часовых поясах – это заявка на мировой рекорд Гиннесса.

Лимит участников – 100 человек. Зарегистрироваться можно здесь.