В отдаленном карельском поселке возвели пешеходный мост

Современная деревянная переправа появилась в поселке Чупа Лоухского района, сообщили в Минстрое Карелии.

Безопасный, надежный и удобный мост через реку Средняя заменил старую деревянную конструкцию, которая не ремонтировалась долгое время. Передвигаться по ней было небезопасно, и жителям микрорайона "Кирпичный" приходилось в обход преодолевать более километра, чтобы добраться до школы, детского сада или социальных учреждений. А в период весеннего паводка старый мост полностью уходил под воду.

Реализовать значимый для жителей проект стало возможным благодаря проекту "Комфортная городская среда". Контракт на выполнение работ был заключен в конце марта и спустя месяц рабочие стали разбирать старую переправу.

Новый мост установлен на прочных стальных конструкциях, его протяженность – 80 метров, ширина – 1,2 метра, высота – почти 4 метра. Общая стоимость работ составила 2 млн. 487 тыс. рублей. Из них 1 млн. 600 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 887 тыс. рублей – средства местного бюджета.

По словам руководителя Минстроя Карелии Олега Ермолаева, показательно, что здесь удалось реализовать комплексный подход к благоустройству, это тема, которая постоянно обсуждается с муниципалитетами. В поселке Чупа параллельно с работами по устройству подвесной переправы удалось благоустроить прилегающую территорию, а именно заасфальтировать подход к мосту со стороны улицы Речная.

Новый мост освятил иеромонах Свято-Воскресенского Варлаамо-Керетского собора Иова.

Как отметили местные жители, долгожданная переправа, ставшая настоящим украшением поселка, впредь будет не только важным связующим звеном, но и местом постоянных семейных прогулок.