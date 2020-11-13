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Впервые в России за сутки зарегистрировано более 22 тысяч случаев заболевания коронавирусом

Новости. Общество
12:35, 14 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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За последние сутки в России 22 702 человека заразились COVID-19, сообщили в опештабе РФ.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 22 702.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 903 253 случая COVID-19.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 391. Всего с начала пандемии зарегистрировано 32 834 смерти от коронавируса.

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 626. Всего от инфекции вылечились 1 425 529 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 67,9 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 601 тысяча тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 ноября остаются 452 680 человек.

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