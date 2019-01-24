Впервые за 10 лет в России сократилась численность населения

По предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тысяч человек, пишет INTERFAX.

На 1 января 2018 года численность населения в РФ равнялась 146 млн 880,4 тыcяч человек.

Таким образом, из данных Росстата следует, что население в РФ за 2018 год сократилось на 86,7 тысяч человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло.

Согласно предварительным данным Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451,3 тысяч человек (109 млн 326,90 тысяч человек на 1 января 2018 года), сельское население - 37 млн 342,4 тысяч человек (37 млн 553,5 тысяч человек на 1 января 2018 года).