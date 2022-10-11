Впервые за долгое время день открытых дверей в опорном вузе Карелии пройдет оффлайн

В сообществе ПетрГУ пригласили абитуриентов и их родителей на первый за долгое время очный день открытых дверей.

Проректор по воспитательной и социальной работе ПетрГУ Василий Катаров пригласил подписчиков паблика университета на день открытых дверей 3 декабря.

На мероприятии сотрудники университета расскажут, как проходит обучение и какие есть образовательные программы. Также подробнее осветят студенческую жизнь, стипендии и общежития.

Подробную программу дня открытых дверей администрация сообщества обещала опубликовать позже.

Все вопросы о поступлении аудитории предложили задать в комментариях к посту с анонсом мероприятия.