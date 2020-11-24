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Впервые за сутки в России от коронавируса скончались 507 человек

Новости. Общество
11:55, 25 Ноября 2020
фото: © Sputnik / Тимур Батыршин
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Всего COVID-19 унес в России жизни 37 538 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 675 случаев COVID-19.
Общее число инфицированных коронавирусом в России на 25 ноября составляет 2 162 503 человека.

В России за время пандемии выздоровели 1 660 419 человек, зав сутки выписаны по выздоровлению 25 748 пациентов.

Летальных случаев за все время: 37 538, за последние сутки подтверждено 507 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 73,7 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 452 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 ноября остаются 486 272 человека.

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