Впервые за сутки в России от коронавируса скончались 507 человек

Всего COVID-19 унес в России жизни 37 538 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 675 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 25 ноября составляет 2 162 503 человека.

В России за время пандемии выздоровели 1 660 419 человек, зав сутки выписаны по выздоровлению 25 748 пациентов.

Летальных случаев за все время: 37 538, за последние сутки подтверждено 507 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 73,7 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 452 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 ноября остаются 486 272 человека.