Врач анестезиолог-реаниматолог погиб в страшном ДТП под Петрозаводском

Врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А.Баранова Михаил Валерьевич Егоров погиб в страшном ДТП в Пряжинском районе, где Камаз раздавил иномарку.

Как сообщается в паблике Минздрава Карелии, трагически погиб врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы им. В.А. Баранова Михаил Валерьевич Егоров. Приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Ранее коллеги погибшего из Республиканской больницы написали:

- Ушел из жизни Михаил Валерьевич Егоров – хороший человек, высококлассный врач анестезиолог-реаниматолог, умелый наставник, надежный друг. Он запомнится как педантичный, последовательный, ответственный работник, который не боялся разбираться в самых тяжелых случаях, брался и выхаживал, на первый взгляд, самых тяжелых пациентов. Благодаря его настойчивости, требовательности к себе и окружающим сотни пациентов остались в живых. Всегда готовый прийти на помощь, поддержать и физически и морально. Многие из молодых коллег брали его себе как ориентир к которому следует стремиться в профессиональном плане.

Он всегда был душой коллектива, большинство неформальных мероприятий проводились благодаря его активному участию и организации. Прекрасное чувство юмора и умение иронизировать над собой были отличительной чертой Михаила Валерьевич.

Эта утрата оставила огромную дыру в сердце и чувство невосполнимой пустоты в душе каждого, кто работал и общался с Михаилом Валерьевичем.

Как стало известно "Столице на Онего", врач Михаил Егоров оказался тем погибшим водителем, чью машину раздавил Камаз 25 ноября в Пряжинском районе Карелии.