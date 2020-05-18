Врач-эпидемиолог: "Эпидемия в Карелии будет вялотекущей"

Заслуженный врач республики Александр Гаврилов считает, что осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.

В конце марта "Столица на Онего" попросила известного карельского эпидемиолога Александра Гаврилова поделиться своим прогнозом ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, у республики будет собственный, "карельский сценарий" эпидемии. О том, как выглядит "карельский сценарий", и что регион ждет дальше, заслуженный врач Карелии рассказал нам в новом интервью.



Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов. Фото из личного архива

"Любой прогноз, на мой взгляд, точным не может быть, слишком много факторов остаются неизвестными, а число наблюдений и уровень скрининга в регионе – слишком незначительны, – отметил Александр Гаврилов. – Судя по всему, региональная эпидемия будет вялотекущей с формированием и завозных случаев, и собственных очагов, прежде всего, в лечебных учреждениях за счет медицинского персонала. Весьма вероятен спад заболеваний в летний период и возобновление вспышек в осенне-зимний период. Особенности COVID-19 требуют обязательного продолжения работы амбулаторно-поликлинических учреждений на принципе оказания помощи "от себя", только на дому. Никаких "Обращайтесь к врачу!", только "Вызывайте врача!".

Читайте интервью полностью в рубрике "Тема недели".