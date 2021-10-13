Врач из БСМП Петрозаводска предстанет перед судом за поддельные рецепты на психотропные вещества

Врач психиатр-нарколог свою вину признал.

Прокуратура Петрозаводска передала в городской суд необычное уголовное дело. Подробности «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора карельской столицы Олег Беляев.

«Обвинительное заключение по этому делу утвердил заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров, — сообщил Олег Беляев. — Обвиняемый — 33-летний врач психиатр-нарколог больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска, выпускник медфака ПетрГУ. По версии проведенного полицией следствия, в ноябре 2020 года этот врач, заранее незаконно изготовив „липовую“ печать больницы, выписал два поддельных рецепта на психотропные сильнодействующие вещества. После этого передал их двоим знакомым женщинам, по их информации следствию, безвозмездно. По этим рецептам женщины получили названные вещества в аптеках, где позже в ходе проверки обман вскрылся».

По информации старшего помощника прокурора, врач прекрасно знает, что БСМП не имеет лицензии на выписку каких-либо рецептов, такое право есть у поликлиник. Однако почему-то нарушил закон.

Как сообщили нашему изданию в петрозаводском суде, рассматривать уголовное дело врача будет судья Степан Сергеев. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы и запрет на врачебную деятельность в течение 3 лет.