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Врач назвал эффективный способ выспаться

Новости. Общество
21:30, 05 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos
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Для решения многих проблем со сном в большинстве случаев достаточно понизить температуру в спальне на несколько градусов.

Так считает американский невролог Крис Уинтер. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на издание Men’s Health.

Специалист отметил, что прохлада не только поможет избавиться от бессонницы, но и будет способствовать более продолжительному отдыху. Вместе с тем он считает, что смена матраса, подушки или приобретение "высокотехнологичной пижамы" вряд ли помогут избавиться от проблем со сном.

Также врач посоветовал ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время.

"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — объяснил эксперт.

По его мнению, сокращения употребления алкоголя, медитация и физические упражнения также помогут улучшить качество сна.

Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил, что систематический недосып значительно увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии, сердечной недостаточности и инфаркта миокарда.

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