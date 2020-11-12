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Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19

Новости. Общество
22:00, 12 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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Реабилитация после коронавируса должна быть непрерывной, а ее срок для наиболее полного восстановления организма должен составлять два-три месяца.

Об этом Ленте.ру рассказал медицинский директор сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али.

По его словам, больше всего в реабилитации нуждаются пациенты, которые перенесли заболевание в среднетяжелой и тяжелой формах. Специалист отметил, что если у человека есть хроническая болезнь легких или другие индивидуальные особенности организма, реабилитация может занять год или больше.

Он также дал рекомендации, как восстановить здоровье после инфекции. В первую очередь медик посоветовал придерживаться рекомендаций и назначений лечащего врача. Кроме того, в процессе восстановления надо вернуться к повседневной активности, но делать это постепенно — после тяжелой болезни уровень энергии снижается, и некоторые дела потребуют больше усилий, чем раньше. Также важно наладить полноценный сон, не менее 7-8 часов.

Перенесшим болезнь пациентам стоит уделить внимание и психологической реабилитации — для этого можно обратиться за поддержкой к близким и за профессиональной психологической помощью.

Медик также рекомендовал сбалансированно питаться — в рацион должны входить легко усваиваемый белок, витамины в большем количестве, чем обычно, рыба, нежирное мясо, курица, индейка, бульоны, свежие овощи и фрукты. Стоит избегать острой, жирной, соленой и калорийной пищи. При этом надо пить не менее двух литров жидкости в сутки, если у пациента нет сердечной или почечной недостаточности и гипертонии.

Кроме того, для реабилитации надо заниматься дыхательной гимнастикой: специальные упражнения для тех, кто перенес пневмонию, разработали специалисты клиники МЧС. Физические нагрузки следует начинать постепенно, переходя к полному их объему только через месяц.

Наконец, стоит отказаться от горячих ванн и посещения сауны, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

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