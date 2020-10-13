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Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги

Новости. Общество
19:40, 14 Октября 2020
фото: © Depositphotos / fizkes
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Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания.

Об этом заявила в беседе с Пятым каналом врач-невролог Ирина Ляскина, передает РИА Новости.

Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.

"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек", — отметила Ляскина.

Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь.

"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном", — советует врач.

Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.

Болезнь Рейно — это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов.

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Комментарии

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кир
2020-10-14 20:18:12
Была бы баба тёплая и водка холодная.(не я) :)
Гость
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