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Врач объяснил, что будет, если носить маску при минусовых температурах

Новости. Общество
22:40, 24 Октября 2020
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев сравнил эффективность масок при ношении в теплое и в холодное время года.

По его словам, при минусовой температуре маска является столь же эффективным барьером, как и в теплое время года. 

Он уточнил, что ношение маски в мороз может привести к дискомфорту, поскольку средство индивидуальной защиты будет покрываться инеем от дыхания. 

"Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла", — заметил врач в беседе с порталом E1.ru

Соловьев добавил, что маску необходимо надевать в помещении при скоплении людей, а также в общественном транспорте. Встретить минусовые температуры в подобных случаях вряд ли возможно, уточнил специалист. 

Если ткань маски намокла, то средство индивидуальной защиты следует заменить, поскольку через мокрую ткань сложнее дышать.

"Не думаю, что нужно переживать при этом о том, что создаются условия для развития бактерий. Все бактерии на внутренней стороне маски — те же, что живут в верхних дыхательных путях человека, который надел маску. За несколько часов ношения маски ничего не произойдет. Но, все-таки, лучше сменить влажную маску", - сказал Соловьев. 

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