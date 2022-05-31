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Не ходите босиком: врач объяснил, как защититься от опасных паразитов на даче и на природе

Новости. Общество
22:00, 03 Июня 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Профессор Бронштейн рассказал, что на природе нельзя лежать без подстилки и ходить босиком.

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Бронштейн назвал способы защититься от паразитов во время отдыха на даче или на природе за городом. О том, как вернуться домой здоровым, он рассказал изданию «АиФ», которое цитирует Лента.ру.

По словам врача, отдыхающим на природе людям запрещено ходить босиком и лежать на траве без подстилки. Если пренебрегать этими правилами, можно получить опасного паразита — кишечную устрицу.

«Заболевание называется стронгилоидоз. Паразит живет в земле, больше его в южных краях: чем теплее климат, выше влажность, тем больше распространена кишечная устрица в почвах. Раньше его было полно и в Московской области, иногда встречается и до сих пор. Есть также в Тамбовской, Брянской областях, а Ростовская область и регионы дальше на юг были основным очагом, — объяснил Бронштейн. — Этот гельминтоз очень коварный. Проявляться может высокой температурой, диареей, лейкоцитозом с эозинофилией, зудящей сыпью».

Эксперт добавил, что подхватить кишечную устрицу можно, съев что-то с грядки с частичками земли. При работе в огороде, предупредил он, нужно надевать перчатки и не ходить босиком, не есть немытые овощи. «Не ешьте немытые клубнику, редиску и другие овощи. Можно получить аскариды. Спасение — как следует промывать овощи, зелень и ягоды. Как это сделать? Налейте в тазик чистую воду, замочите зелень или ягоды и промойте через дуршлаг. Ягоды получатся менее ароматными, чем с грядки, зато более безопасными», — посоветовал профессор.

Бронштейн отметил, что опасность для здоровья представляет и еда, которую готовят во время поездок на пикник или рыбалку. «Если выезжаете на рыбалку, не ешьте слабосоленую рыбу. Рыба в водоемах Московской области может быть заражена описторхозом. Чаще всего паразиты живут в рыбе карповых пород: плотве, язях, лещах, карасях. Причем чем дальше в сторону севера, Урала, тем пораженность рыбы значительно больше, больше и заболевших. Рыба может заразить человека паразитами, только если ее есть в сыром либо слабосоленом виде», — предупредил профессор. Бронштейн обратил внимание, что приготовленная на костре или углях рыба безопасна, паразиты погибают под воздействием высоких температур.

Тем, кто предпочитает отдыхает на даче, следует следить за своими животными и не контактировать с питомцами соседей, заметил врач. «Не общайтесь с чужими собаками. В городе собаки гуляют чаще всего под присмотром хозяев, их регулярно лечат от паразитов, так что по большей части они не заражены. Деревенские собаки, необязательно беспризорные, предоставлены сами себе. Что они там едят и подбирают на улице — неизвестно. Поэтому не стоит гладить незнакомых собак, и важно объяснить то же самое детям», — призвал профессор.

Эксперт также посоветовал быть внимательным к здоровью своих питомцев. «Если семья выезжает на дачу со своей собакой и отпускает ее побегать по лесу, то это может привести к неприятностям. Собака может запросто съесть в лесу что-то зараженное фекалиями диких животных и получить паразитов, а потом наградить своих хозяев. Именно поэтому хозяева дорогих собак обычно не отпускают их бегать по лесу без присмотра», — резюмировал Бронштейн.

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