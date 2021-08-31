Врач объяснил, какая температура лучше помогает победить болезнь

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, о каких процессах в организме говорит та или иная температура у больного человека.

Повышение температуры является для организма одним из способов борьбы с проникшей инфекцией. Как именно это работает, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

«Работа иммунной системы определяется цитокинами — молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией. Ферментные системы бактерий и генетический аппарат вируса рассчитаны на работу при определенной температуре тела человека. Соответственно, когда повышается температура, им становится труднее размножаться», — сказал Владимир Болибок.

Если у человека не повышается температура при ОРВИ, это означает, что его иммунная система практически не реагирует на инфекцию. Однако, продолжил врач, избыточная реакция иммунной системы тоже может иметь опасные последствия для организма.

«Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция — температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы и может привести к нежелательным явлениям: сначала сбой в работе сердца, а потом даже остановка сердца», — предупредил Владимир Болибок.

Больные с такой температурой должны находиться под непрерывным медицинским контролем.

Врач назвал «идеальную» температуру, при которой организм эффективно борется с инфекцией.

«Это примерно от 37 с небольшим до 38,5 градуса. Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам», — отметил Владимир Болибок.