Врач объяснила, кому нельзя пить кофе

Специалист рассказала, кому необходимо ограничить употребление или отказаться от кофе.

Последние исследования показывают полезные свойства кофе для здоровых людей, а также при некоторых заболеваниях. Однако есть категории людей, которым нельзя пить кофе или нужно ограничивать количество кофеина. Об этом рассказывает агентству «Прайм» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

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В первую очередь это касается детей, беременных и кормящих женщин. В детском рационе кофе может появиться не ранее 12-летнего возраста и не более 1 чашки в день. Для здоровых взрослых нормальным может считаться употребление 2-3 чашек кофе в день, отмечает специалист.

«Особенно нужно соблюдать это правило беременным и кормящим женщинам, так как большее количество кофеина может негативно влиять на плод, вызывая повышенное сердцебиение», — предупреждает врач.