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Врач описал аномальное течение COVID-19

Новости. Общество
19:10, 03 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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У части пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается аномальное течение болезни, при котором температура после небольшого повышения резко понижается.

Такие симптомы в разговоре с Лентой.ру описал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"У некоторых 1,5-2 недели высокая температура. У некоторых другая ситуация: они пару дней потемпературят, а потом у них снижается температура до 35 градусов и ниже. То есть во время самого заболевания, если легкая форма ковида, у некоторых температура ниже нормы держится", — сказал Болибок.

По мнению врача, это может говорить о том, что во время болезни сбивается регуляция обмена веществ в организме пациентов.

Ранее сообщалось, что повышение температуры является одним из наиболее частых симптомов коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, этот симптом встречается у 78 процентов пациентов. Следующий самый частый симптом — кашель. Эти признаки болезни характерны как для легкого, так и для тяжелого течения коронавируса.

С начала пандемии в России официально подтвержден 2 347 401 случай COVID-19. Это четвертый показатель в мире. Больше заболевших только в США (13,7 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и Бразилии (6,3 миллиона).

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