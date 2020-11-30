890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Сегодня 15:09
Спецпредставитель президента предложил заварить мусоропроводы по всей России 1
30.11.2020 22:00
Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО) 4
Сегодня 14:17
Во время ремонтных работ с дома-памятника в Петрозаводске исчезли капители 14
Сегодня 10:09
Планы строительства второго ЦБК в Сегеже подтвердил глава Минэкономразвития Карелии 3
Сегодня 12:38
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 7
Сегодня 09:10

Врач озвучил гипотезу, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Новости. Общество
19:10, 01 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

Медик описал поражения центральной нервной системы при коронавирусе.

При COVID-19 довольно часто могут происходить поражения центральной нервной системы вплоть до паралича, рассказал Ленте.ру заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач Александр Мельников.

"Поражения нервной системы различные бывают вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами [снижением силы мышц], — сказал врач. — В общем, есть определенная тропность [привязанность] вируса к нервной системе, так же, как и поражения систем других органов могут быть нарушениями со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы".

Кроме того, отметил Мельников, существует гипотеза, согласно которой потеря обоняния может быть также следствием поражения центральной нервной системы, поскольку в ней есть центр, отвечающий за восприятие запахов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»