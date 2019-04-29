Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники

Употребление алкоголя в майские праздники лучше минимизировать, оптимальная доза - 20 миллилитров, то есть столовая ложка.

Об этом рассказал журналистам главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, добавив, что лучше не употреблять спиртное вообще, передает РИА Новости.

"Пить как можно меньше, а промежутки между употреблением алкоголя как можно больше. Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же. Дозы должны быть не больше столовой ложки - 20 миллилитров. Есть ли тогда смысл пить?" - сказал Брюн на пресс-конференции "Майские здорового человека. Столичные врачи о правильных каникулах".

По его словам, чтобы минимизировать действие алкоголя, нужно больше двигаться. "Песни, пляски. Любая мышечная активность хорошо выводит алкоголь из организма", - резюмировал врач.