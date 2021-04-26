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Врач посоветовала, как жителям Карелии сохранить здоровье в суровом климате

Новости. Общество
12:32, 27 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Функциональный диагност, врач-диетолог из Врачебно-физкультурного диспансера Карелии Нина Вунш рассказала о том, как укрепить организм в непростых климатических условиях.

Ни для кого не секрет, что здоровье человека подвержено влиянию климатических условий среды, в которой он живет. А Карелия, приравненная к территориям Крайнего Севера, отличается довольно жестким климатом. Продолжительная зима, короткое и зачастую холодное лето, небольшое количество солнечных дней, повышенная влажность, перепады атмосферного давления – все это является сложным испытанием для человеческого организма. Поэтому жителям Карелии так важно заниматься профилактикой заболеваний.

Как отметила функциональный диагност, врач-диетолог из Врачебно-физкультурного диспансера Карелии Нина Вунш, Карелия обладает целым рядом особенностей, которые существенно влияют на функциональные системы организма человека. Прежде всего, жители северного края в течение всего года нуждаются в дополнительном обогреве. И это значит не только надеть сверху сезонную одежду, но и еще дополнительно что-то съесть для обеспечения организма необходимым теплом.

Подробнее читайте в материале нового спецпроекта «Столицы на Онего» — «Медицина в Карелии».

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