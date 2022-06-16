Врач предупредил о смертельной опасности купания в холодных водоемах в жару

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что купание в холодном водоеме в жару может привести к спазму сосудов и смерти.

Резкие перепады температур могут негативно воздействовать на организм, особенно когда речь идет о людях с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но даже для здорового человека купание в холодной воде может быть опасно, сообщил в беседе с «Газетой. Ru» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

По мнению специалиста, негативные последствия перепада температур в жару усугубляет употребление алкоголя. Если человек, разгоряченный спиртным, оказывается в холодной воде, это может вызывать спазм сосудов.

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», — предупредил врач.

Специалист отметил, алкоголь и купание также снижают чувствительность к жаре, это может обернуться серьезным тепловым ударом.

«Можно перепутать симптомы опьянения с тепловым ударом и продолжать находиться по открытым солнцем, это приведет к негативным последствиям, может потребоваться медицинская помощь», — предостерег кардиолог.