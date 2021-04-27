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Врач предупредил родителей об опасности частого купания детей

Новости. Общество
19:40, 28 Апреля 2021
фото: pixabay.com / Free-Photos
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Австралийский врач общей практики Сэм Хэй предупредил, что слишком частое купание детей может вызвать сыпь, инфекции и спровоцировать обострение таких кожных заболеваний, как экзема.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Mirror.

По словам доктора, нет никакой медицинской необходимости в ежедневном купании ребенка. Лучше это делать каждые 2–3 дня. Периодичность зависит от климата, в котором живет семья, активности малыша, его чистоплотности и возможных кожных заболеваний. Например, если ребенок страдает экземой, частые ванны могут высушить кожу. Чтобы этого не произошло, следует по возможности избегать мыла и пользоваться увлажняющими средствами.

Хэй отметил, что затягивать с водными процедурами тоже не стоит, так как грязь усиливает раздражение кожи, способствует развитию бактерий и приводит к такой серьезной проблеме, как кожная инфекция.

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