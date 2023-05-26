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Врач предупредила об опасности полного отказа от соли

Новости. Общество
00:10, 06 Июня 2023
фото: © You secRet - твои секреты! / Дзен

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По словам специалиста, при полном отказе от соли человек сможет прожить около 10 дней.

При полном отказе от соли человек проживет только 10 дней или чуть дольше, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о вреде исключения соли из рациона.

Жизнь каждой клетки в организме человека поддерживают ионы кальция, натрия и калия. Если полностью убрать соль из рациона, внутренних запасов организма хватит на 10-12 дней, пояснила Чистякова.

«С пищевой солью в организм поступает необходимый для клеток натрий и хлор, который требуется для построения соляной кислоты желудка», — объяснила специалист.

Норма потребления добавленной соли — из солонки — два-три грамма, распределенные на все приемы пищи в течение дня, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом надо понимать, что еще около 10 граммов человек получает из продуктов.

«Исследование с участием 3500 пациентов с диагнозом „сердечная недостаточность“, получавших в сутки менее двух с половиной граммов соли, показало, что риск преждевременного ухода из жизни увеличился на 80 процентов», — рассказала врач.

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