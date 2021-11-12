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Врач Пудожской больницы призвала к вакцинации (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:43, 25 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Заместитель главного врача по медицинской части Пудожской ЦРБ, врач терапевт и эндокринолог Елена Михайловна Калач обратилась ковсем жителям Карелии с призывом о вакцинации.

Доктор Калач сказала, что после открытия в Пудожской больнице отделения для лечения коронавирусных больных медики заметили, как тяжело переносят вирус непривитые пациенты.

«Мы увидели, что те, кто ранее не привились, чаще всего болеют тяжело, серьезно и с последствиями, вплоть до смертельного исхода, а те, которые привились, как правило, переносят заболевание в легкой форме и чаще всего лечатся амбулаторно», — сказала Елена Калач.

Также Калач обратилась ко всем пудожанам с призывом пройти вакцинацию. Сделать прививку, по ее словам, не составит труда, так как пункты вакцинации работают каждый день.

«Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — таким пожеланием завершила свою речь терапевт и эндокринолог Пудожской ЦРБ Елена Михайловна Калач.

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Комментарии

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Изя
2021-11-25 10:19:13
Тоже молдец . Врачи выступают лучше и доходчивее чем главрачи ()) Чудеса )))
кенгуру
2021-11-25 10:07:03
хватит уже выпускать эти "милые" видео, народ лбами столкнули эти чинуши
Гость
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