Врач раскритиковал популярный способ защиты от коронавируса

Употребление популярных в России спиртовых настоек для укрепления иммунитета, в том числе для защиты от коронавируса, является не более чем самообманом.

Об этом Ленте.ру рассказал руководитель наркологической "Клиники доктора Исаева", врач-нарколог Руслан Исаев.

"Скорее, это больше вера и самообман. Даже если мы берем для сравнения эффект иммуномодуляторов — я считаю, он более ощутим, чем от этих настоек. А здесь я как бы себе иммунитет повышаю, а заодно и алкоголем балуюсь", — критически заметил специалист.

При этом нарколог согласился с тем, что некоторые растения способствуют повышению иммунитета, однако, по его словам, очень сложно просчитать, как, кому и в какой дозе употреблять приготовленные на их основе настойки.

"Реально рекомендовать настойки в качестве какого-то лечебного инструмента — это шарлатанство", — заключил эксперт.