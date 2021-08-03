Врач раскрыл простой способ быстрее засыпать и лучше высыпаться

Врач Каран Радж рассказал в TikTok о методе «10-3-2-1», который поможет решить проблемы со сном.

В первую очередь, медик посоветовал за десять часов до сна отказаться от употребления напитков, содержащих кофеин. По его словам, именно столько времени необходимо для вывода вещества из организма и устранения его стимулирующего эффекта. Об этом сообщает РИА Новости.

«За три часа до сна откажитесь от существенных приемов пищи. Это поможет избежать изжоги и просыпаний ночью», — пояснил Радж.

Также за несколько часов до сна специалист рекомендует отказаться от алкоголя, поскольку его действие мешает фазе быстрого сна.

«За два часа до сна прекратите работать. Это позволит расслабиться», — уточнил врач.

Радж призывает за час до сна перестать пользоваться гаджетами, поскольку синий свет дисплеев мешает выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования.