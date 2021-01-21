Врач раскрыл простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Коронавирус наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим.

Грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, отметил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу", – объяснил врач.

Чтобы снизить риск заражения, по словам Владимира Болибока, нужно обязательно обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

"Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть 6‒8 часов в сутки, а у некоторых счастливых ‒ и до 10 часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – посоветовал Владимир Болибок.