Врач рассказал, как быстро полип в толстой кишке превращается в рак

Специалист объяснил, как вовремя обнаружить изменения и не запустить болезнь.

Как пишет Доктор Питер, ссылаясь на слова Олега Ткаченко, завотделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Петрова, далеко не каждый доброкачественный полип в толстом кишечнике перерождается в злокачественную опухоль.

В то же время любая опухоль развивается именно из полипа. Проблема в том, что при обнаружении полипа врачи точно не могут сказать, переродится он со временем в рак или нет: четких критериев нет. Поэтому все обнаруженные образования принято сразу удалять — прямо во время колоноскопии.

По словам заведующего отделением эндоскопии, главный критерий, по которому врачи оценивают пациентов из группы риска по колоректальному раку, — это возраст.

«Считается, что обследование надо проходить с 50 лет. Но я с этой цифрой не согласен. Мы знаем, что от момента образования полипа до злокачественной большой опухоли проходит 10–15 лет. Все опухоли толстой кишки, так или иначе, из полипов. Если всплеск заболеваемости колоректальным раком происходит в 50 лет, нам надо отмотать назад 10-15 лет. Американская ассоциация уже понизила возраст до 45 лет. Таким образом, свое первое ТО надо пройти в 40–45 лет. Если на скрининге мы находим полипы, мы их тут же удаляем. Нет полипов, нет и рака», — говорит Олег Ткаченко.

Чтобы вовремя обнаружить изменения и не запустить рак, эксперт советует проходить колоноскопию каждые пять лет начиная с 40-45 лет. «Разные государства принимают разную модель скрининга, опять-таки во многом связанную с экономической целесообразностью. Кто-то говорит, что достаточно обследоваться один раз в десять лет. Но, помня о том, что полип может вырасти до рака за десять лет, а на скрининге есть, пусть и минимальная, вероятность его пропустить, то как раз через десять лет мы рискуем получить пациента уже с запущенной формой рака толстой кишки», — заключил Олег Ткаченко. Для многих колоноскопия — слишком пугающая и даже стыдная процедура. Люди до последнего ее избегают и не хотят в принципе идти на нее, не то что ходить раз в пять лет. Часто люди боятся осложнений после нее — повреждения органов. По словам Олега Ткаченко, риск есть в любой процедуре, но, по общемировой статистике, при колоноскопии он составляет всего 0,01%. Неприятных ощущений тоже можно избежать. «Конечно, это малоприятная, интимная процедура. Но на сегодняшний день в России врачи научились неплохо ее делать. Наконец, стал широко применяться наркоз. Его не надо бояться. Во всем западном мире эта процедура проводится только под наркозом, потому что обеспечивает не только комфорт пациента, но и качество исследования», — заверяет специалист центра в Песочном. К тому же и абсолютных противопоказаний у этого вида исследования, по словам врача, почти нет, только терминальное состояние больного.