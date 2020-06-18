Врач рассказал, как понять, алкоголик ты или нет

Медик назвал признаки появления алкогольной зависимости.

Злоупотребление алкоголем часто превращается в зависимость, справиться с которой самостоятельно могут не все, пишет издание "РИА Новости".

"Чтобы понять, зависимы ли вы, попробуйте провести, не выпивая, несколько дней. Если вы понимаете, что никак не можете отказаться от алкоголя на один или два дня - например, в пятницу или субботу – это практически точно является знаком вашей серьезной зависимости", – сказал врач государственной клиники на западе Лондона по имени Сэм.

В случае необходимости врач может попросить пациента вести "дневник употребления" для фиксирования количества выпитого и корректировок. В качестве одного из способов отказаться от употребления алкоголя в компании является переход на безалкогольные напитки и коктейли.



"Если вы в компании, то попросите колы, газированной минеральной воды или безалкогольный коктейль. Так вы будете с бокалом в руках, но не с алкоголем", – добавил врач.



Он рассказал, что, согласно рекомендации главного врача Англии, людям необходимо каждую неделю давать себе несколько "свободных от алкоголя дней".



"Если вы понимаете, что вам сложно расслабиться или получать удовольствие от жизни без алкоголя, то вы точно зависимый человек. Это значит, что вы постоянно думаете о том, когда в следующий раз выпьете, хотите выпить с утра и выстраиваете распорядок жизни в зависимости от возможности выпить", – добавил врач.