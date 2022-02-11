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Врач рассказал, как защитить организм во время приема лекарств

Новости. Общество
00:10, 13 Февраля 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, как поддержать организм, испытывающий нагрузку при приеме лекарств.

В условиях пандемии COVID-19, а также сезона гриппа и ОРВИ россияне принимают много лекарственных средств, помогающих бороться с патогенами. В частности, вирусные инфекции нередко приводят к бактериальным осложнениям, требующим приема антибиотиков. Такие препараты, в свою очередь, могут оказывать негативное побочное влияние на организм, создавать дополнительную нагрузку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

«Когда мы заболеваем, то применяем лекарства, которые по сути своей являются токсичными для организма, так как они обладают определенными химическими свойствами. Например, мы используем антибиотики для лечения различных бактериальных инфекций, которые необходимо остановить, но при этом страдают полезные микроорганизмы, которые живут в кишечнике и в других органах», — объяснил Андрей Кондрахин.

Медик рассказал, как помочь организму, если мы вынуждены принимать лекарственные препараты, в том числе антибиотики.

«Когда мы применяем различные химические вещества, страдает кишечная микрофлора, и там, где это можно, нужно ее „прикрывать“. Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний. Рекомендуется принимать большое количество жидкости, чтобы разводить токсические вещества. Спокойный режим питания, без тяжелой пищи, тоже позволит не увеличивать нагрузку на организм», — посоветовал Андрей Кондрахин.

Очень важно принимать только те препараты, которые выписал врач. Самолечение может навредить организму, заключил терапевт.

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