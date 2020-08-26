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Врач рассказал об опасности чрезмерного увлечения косметикой

Новости. Общество
19:40, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Косметика, даже самая хорошая, может нанести вред коже, если пользоваться ею неумеренно.

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский в интервью радио Sputnik объяснил, почему кожа становится интолерантной, и можно ли этого избежать.

Сегодня существует огромное количество декоративной косметики и средств ухода за кожей. Попробовать хочется если не все, то очень многое. Но делать этого не стоит, последствия могут быть очень серьезными. Современные девочки-подростки начинают пользоваться косметикой уже с 12-13 лет. Наносят легкий макияж, затем активно очищают лицо. Такое постоянное агрессивное насилие над кожей со временем делает ее интолерантной, пояснил доктор.

"То обилие косметических средств, которое наносится на кожу, приводит к развитию интоленрантности: кожа теряет толерантность к косметике, не может ее больше переносить и начинает реагировать на любое косметическое средство, с которым был контакт у человек. Даже на очищение кожи. Это тяжелое состояние выражается в постоянном покраснении, зуде, разнообразных высыпаниях", – рассказал Алексей Едемский.

Справиться с интолерантностью очень сложно. Даже полный отказ от косметики не гарантирует, что кожа не будет соприкасаться с раздражающими веществами. Во многих случаях удается только облегчить проявление некоторых симптомов.

"Современному человеку трудно не контактировать в течение дня с теми или иными косметическими средствами. Более того, многие компоненты косметических средств пересекаются с бытовой химией. Соответственно человек контактирует с банальной бытовой химией и на протяжении многих лет поддерживает гиперчувствительность кожи, организма к тем или иным компонентам. Зачастую специалисты помогают людям только симптоматически", – отметил врач-дерматовенеролог.

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