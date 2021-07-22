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Врач рассказал, защищают ли маски от «дельта»-штамма коронавируса

Новости. Общество
19:30, 22 Июля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Эксперт поделился мнением, эффективны ли маски против «дельта»-штамма.

В России распространяется штамм коронавируса «дельта», более заразный, чем предыдущие. Надо ли теперь носить две маски или респиратор, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он высказал мнение, что из-за нового варианта коронавируса усиливать защиту не нужно.

«Повышенная заразность новых штаммов коронавируса связана с тем, что они другим способом проникают в ту клетку организма, которую заражают. Внешнее распространение любого штамма зависит от ношения масок, они перекрывают доступ частицам. Вирус ведь всегда к чему-то прикреплен. Он может быть на слюне, слизи, пылинках в воздухе. Все эти частички задерживаются на маске вместе с вирусом, поэтому маски всегда эффективны», — объяснил он.

Надевать две маски или переходить на ношение респираторов, по словам врача, не надо, поскольку даже обычная медицинская маска хорошо защищает от инфекции.

«Маски не на 100% защищают, но снижают заражающую дозу. Ведь не один вирус заражает, а примерно тысяча штук. Если в воздухе тысяча штук, а маска задержит пятьсот, то человек не заболеет. Если человек не получит определенною дозу, то он не получит заболевание», — уточнил Владислав Жемчугов.

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