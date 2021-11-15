Врач рассказала, какие популярные на завтрак продукты являются опасными

Врач-эндокринолог назвала продукты, которые делают завтрак вредным.

Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала РИА Новости, какие завтраки относятся к числу самых вредных.

По ее словам, крепкий чай и кофе без ничего натощак раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают энергией. Нежелательно употреблять сладкое: торты, конфеты, пирожные. Эти продукты содержат большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются и вызывают всплеск глюкозы. В результате быстро возникает чувство голода, может появиться головная боль.

«Жирное мясо, копченые, маринованные изделия — все это тяжелая для переваривания пища. После такого завтрака, как правило, наступает сонливость, снижается работоспособность. Во все приема пищи я рекомендую соблюдать правила пищевой тарелки. Это значит, что вы должны съедать примерно четверть от общего количества белка. Это могут быть яйца, творог, индейка, курица, какая-то нежирная рыба, половина — овощи и фрукты, четверть — это длинные углеводы или цельные злаки», — заявила собеседник агентства.

По ее мнению, добавить к этому можно небольшое количество полезных жиров, масло ГХИ или нерафинированные растительные масла, а также орехи.