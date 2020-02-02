Врач со знанием английского языка лечит людей в офтальмологическом центре Карелии

Ирина Сергеевна Лязгина – врач офтальмологического центра Карелии, которая занимается диагностикой и лечением глазных болезней.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками… И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие, и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии – Ирина Сергеевна Лязгина, офтальмолог 1-й категории. В сфере ее интересов ведущую роль занимает диагностика глазных заболеваний и их лечение.

Ирина Сергеевна – не просто доктор, а врач со знанием английского языка, что позволяет ей участвовать в международных научных конференциях и повышать свой профессиональный уровень. Во время учебы на медицинском факультете Петрозаводского госуниверситета Ирина Сергеевна открыла в офтальмологии маленький космос, который хотелось изучать. С тех пор занимается изучением, диагностикой и лечением глазных болезней, считая глаз – маленькой вселенной человека.

При встрече с журналистом "Столицы на Онего" Ирина Сергеевна рассказала, почему мама называет ее копошистом, а также поделилась историей о пожилой пациентке, после которой ей захотелось, чтобы в Карелию пришла высокотехнологичная медицина, позволяющая волшебным образом возвращать зрение людям с тяжелыми диагнозами.

Рассказ о девочке с севера читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

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