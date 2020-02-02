890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Наталья Гуляева рекомендована на должность зампредседателя суда в Петербурге 4
Сегодня 07:15
Женщину с подозрением на коронавирус госпитализировали в соседнем с Карелией регионе
02.02.2020 13:18
В Карелии результаты анализов студента с признаками коронавируса ожидают в понедельник
02.02.2020 16:16
Антикоррупционные поправки могут повлиять на депутатов парламента Карелии 4
02.02.2020 15:48

Врач со знанием английского языка лечит людей в офтальмологическом центре Карелии

Новости. Общество
12:33, 03 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Ирина Сергеевна Лязгина – врач офтальмологического центра Карелии, которая занимается диагностикой и лечением глазных болезней.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками… И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие, и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии – Ирина Сергеевна Лязгина, офтальмолог 1-й категории. В сфере ее интересов ведущую роль занимает диагностика глазных заболеваний и их лечение.

Ирина Сергеевна – не просто доктор, а врач со знанием английского языка, что позволяет ей участвовать в международных научных конференциях и повышать свой профессиональный уровень. Во время учебы на медицинском факультете Петрозаводского госуниверситета Ирина Сергеевна открыла в офтальмологии маленький космос, который хотелось изучать. С тех пор занимается изучением, диагностикой и лечением глазных болезней, считая глаз – маленькой вселенной человека.

При встрече с журналистом "Столицы на Онего" Ирина Сергеевна рассказала, почему мама называет ее копошистом, а также поделилась историей о пожилой пациентке, после которой ей захотелось, чтобы в Карелию пришла высокотехнологичная медицина, позволяющая волшебным образом возвращать зрение людям с тяжелыми диагнозами.

Рассказ о девочке с севера читайте здесь.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-10-01-001-292 выдана Министерством здравоохранения Республики Карелия 10.10.2019

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Аналитика

31.01.2020 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 9
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 16
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
Сегодня 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»