Врач сообщил, как начать заниматься спортом после удаленки

Небольшие нагрузки, лучше пробежки и растягивания, а также сбалансированные питание, без диет с резкой потерей веса - так стоит начать заниматься спортом после самоизоляции.

Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Правильнее всего стараться держать форму даже в условиях пандемии, ежедневно делая зарядку или хотя бы минимальный комплекс упражнений, а также придерживаясь сбалансированного питания. Если же вы собираетесь заняться спортом после значительного перерыва, то начинать нужно с небольших нагрузок, постепенно их увеличивая. Хорошо начинать с пробежек, растягивания", - рассказал Тяжельников.

По его словам, особенно стоит осторожно относиться к нагрузкам людям, переболевшим коронавирусом, людям с ослабленным иммунитетам. Слишком интенсивные и длительные занятия могут привести к ослаблению и осложнениям здоровья.

"Особенно внимательно нужно отнестись к питанию. Диеты, при которых не поддерживается баланс необходимых микроэлементов и витаминов, опасны. Резкая потеря веса часто ни к чему хорошему не приводит, кроме упадка сил и новых проблем со здоровьем. Считается опасным терять вес более килограмма в неделю", - подчеркнул собеседник агентства.

Врач добавил, что при интенсивном похудении организм, в первую очередь, будет терять воду и белки, а жир будет придерживать как стратегический запас. Поэтому измерять нужно не килограммы, а объемы.

"Вместо того чтобы пугать и приводить в стресс свое тело, стоит настроиться на комплексную, пусть и более длительную, но безопасную для здоровья стратегию с системной физической нагрузкой и сбалансированным питанием. В условиях дополнительных рисков, которые принесла пандемия, нужно особенно тщательно расставлять приоритеты в пользу здоровья", - заключил Тяжельников.