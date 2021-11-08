Врач УЗИ перинатального центра в Карелии Мария Белковская: «Природа научилась нас обманывать»

Врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра Мария Белковская рассказала о пороках, которые специалисты могут не выявить у женщин во время беременности.

По словам Марии Белковской, в последнее время врачи стали выявлять больше у пороков у детей. Они связаны с опорно-двигательным аппаратом, с сердечно-сосудистыми проблемами. Это пороки, которые закладываются в ранние сроки беременности.

«Возможности УЗИ-диагностики в последнее время возрастают: мы стали больше видеть, больше диагностировать. Но несмотря на это существуют те пороки, которые мы увидеть просто не можем. Их нельзя диагностировать визуально. Они могут быть выявлены только с помощью лабораторных методов. Поэтому важно, чтобы женщина проходила комплексную диагностику.

Но сейчас, к сожалению, встречаются дети, рожденные с синдромом Дауна, который не был диагностирован. Видимо, мы стали обманывать природу, а природа научилась обманывать нас. Те параметры, которые раньше всегда указывали при УЗИ-диагностике на синдром Дауна на 100 процентов — отсутствие носовой косточки, ширина воротникового пространства, — могут отсутствовать. Плод может быть идеален, не иметь никакой патологии. На экране у тебя лежит абсолютно здоровый ребенок. И только кровь женщины может показать, что есть какие-то отклонения. Поэтому-то беременным необходимо комплексное комбинированное обследование. Ультразвук видит анатомию, строение плода, а кровь и инвазивный ультразвук — хромосомы», — рассказала врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра Мария Белковская.

Подробнее о недетских проблемах, бесплодии и возможностях УЗИ читайте в интервью с Марией Белковской.