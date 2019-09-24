Врачам "скорой" в Петрозаводске купили 30 планшетов

Для выездных бригад петрозаводской станции скорой медицинской помощи закуплены 30 планшетов, сообщает Минздрав Карелии.

В рамках реализации региональной программы, направленной на создание единого цифрового контура здравоохранения, продолжается создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи в Республике Карелия.

Как рассказал заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, технического развития и информационной безопасности Минздрава Карелии Павел Любченко, в 2019 году на эти цели выделено 8 млн рублей. Одно из мероприятий включает в себя приобретение 30 планшетов для специалистов выездных бригад петрозаводской станции скорой медицинской помощи.

Планшеты предназначены для работы с электронной медицинской картой пациента. При обслуживании выезда специалисту будут доступны данные о здоровье пациента, размещенные в единой информационной медицинской системе, – о заболеваниях, проведенных исследованиях, назначенном лечении, госпитализации, наличии аллергических реакций на лекарственные препараты и другая информация, необходимая при оказании медицинской помощи.