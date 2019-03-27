Врачей для Карелии будут искать на Дальнем Востоке

Медики уехали на Дальний Восток, чтобы привлечь молодых врачей в медучреждения Карелии, сообщили в республиканском Минздраве.

Начальник отдела государственной службы и кадров Ольга Куракова, главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис, начальник отдела кадров поликлиники Виктория Асанова и ее коллега из Республиканской инфекционной больницы Артем Великжанин выехали на Дальний Восток.

Во Владивостоке представители Карелии выступили перед студентами 6 курса и ординаторами Тихоокеанского государственного медицинского университета, рассказали о республике, развитии здравоохранения, реализуемых в регионе мероприятиях по поддержке врачей, пригласили работать в медицинских организациях. В рамках этой поездки состоится также встреча с будущими выпускниками Дальневосточного государственного медицинского университета (г. Хабаровск) и других медицинских вузов Дальнего Востока.

Кампания по привлечению специалистов из других регионов для работы в учреждениях здравоохранения Карелии продолжится. Планируются выезды главных врачей медицинских организаций в образовательные учреждения Сибирского федерального округа.

"Проблема дефицита медицинских кадров стоит в Карелии достаточно остро, и в большей степени недостаток врачей и среднего медицинского персонала ощущается в районах республики. Один из путей решения проблемы – подготовка специалистов на основе целевого приема на обучение в медицинские вузы. В ближайшие пять-шесть лет мы ожидаем приток выпускников-целевиков в наши больницы и поликлиники. Но кадры нам нужны уже сейчас: реализация региональных программ в рамках нацпроекта "Здравоохранение" требует хорошего кадрового обеспечения. Именно поэтому принято решение поработать над привлечением "готовых" специалистов из других регионов России, в частности, из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", – отметил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.