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Новости. Общество
12:48, 27 Марта 2019
фото: Минздрав Карелии

Врачей для Карелии будут искать на Дальнем Востоке

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Медики уехали на Дальний Восток, чтобы привлечь молодых врачей в медучреждения Карелии, сообщили в республиканском Минздраве.

Начальник отдела государственной службы и кадров Ольга Куракова, главный врач Городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис, начальник отдела кадров поликлиники Виктория Асанова и ее коллега из Республиканской инфекционной больницы Артем Великжанин выехали на Дальний Восток.

Во Владивостоке представители Карелии выступили перед студентами 6 курса и ординаторами Тихоокеанского государственного медицинского университета, рассказали о республике, развитии здравоохранения, реализуемых в регионе мероприятиях по поддержке врачей, пригласили работать в медицинских организациях. В рамках этой поездки состоится также встреча с будущими выпускниками Дальневосточного государственного медицинского университета (г. Хабаровск) и других медицинских вузов Дальнего Востока.

Кампания по привлечению специалистов из других регионов для работы в учреждениях здравоохранения Карелии продолжится. Планируются выезды главных врачей медицинских организаций в образовательные учреждения Сибирского федерального округа.

"Проблема дефицита медицинских кадров стоит в Карелии достаточно остро, и в большей степени недостаток врачей и среднего медицинского персонала ощущается в районах республики. Один из путей решения проблемы – подготовка специалистов на основе целевого приема на обучение в медицинские вузы. В ближайшие пять-шесть лет мы ожидаем приток выпускников-целевиков в наши больницы и поликлиники. Но кадры нам нужны уже сейчас: реализация региональных программ в рамках нацпроекта "Здравоохранение" требует хорошего кадрового обеспечения. Именно поэтому принято решение поработать над привлечением "готовых" специалистов из других регионов России, в частности, из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов", – отметил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

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Комментарии

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Изя
2019-03-27 14:32:14
А чо не в Якутии ?? Может там врачи какие , после министра нашего остались ? :)
Копатыч
2019-03-27 14:08:42
Эти рангом пониже, вот и командировка не за рубеж, а на другой край страны. Но тоже не плохо за казенный-то счёт слетать.
zanoza
2019-03-27 13:21:43
Более чем странно искать кадры в малонаселённой территории Дальнего Востока.
dgin
2019-03-27 12:56:32
Что так ? Карелов местных уже нет , медфак закрылся.....осталась одна территория без населения . Дооптимизировались , жуть .
User
2019-03-27 12:54:18
А местный медфак нынче врачей не выпускает, что так далеко ехать надо?
кир
2019-03-27 13:50:07
User, врачей и учителей в Карелии за 40 лет обучили очень много. Где все они? Уехали или пошли в депутаты, политологи и журналисты. :) Закрыть надо ПетрГУ, дешевле будет.
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