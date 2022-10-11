Врачей в Карелии начали учить оказывать медпомощь участникам спецоперации

В Петрозаводске стартовали курсы, на которых карельских врачей обучают навыкам оказания медпомощи пострадавшим в СВО, сообщил спикер парламента Карелии, инициатор проекта Элиссан Шандалович.

В понедельник, 7 ноября, на базе республиканского перинатального центра в Петрозаводске начались курсы, на которых карельских врачей обучают навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим в СВО. Для этого в Карелию специально пригласили преподавателей из военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Об этом председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович пишет на своей странице в соцсети.



«Таким образом, республика стала пилотным регионом, где гражданские врачи повышают свою квалификацию по программе, специально разработанной военными медиками. В первой группе обучаются 16 человек. Это организаторы здравоохранения, среди которых главные врачи больниц и поликлиник Карелии. Далее к занятиям приступят хирурги, травматологи, терапевты и анестезиологи-реаниматологи. Учебный модуль включает теоретические и практические занятия на базе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге», - сообщил парламентарий.



Элиссан Шандалович напомнил, проект организован карельским региональным отделением «Единой России».