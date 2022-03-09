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Врачи борются за жизнь пятерых жителей Карелии с крайне тяжелой формой COVID-19

Новости. Общество
09:36, 19 Марта 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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В отделениях ИТАР ковидных стационаров врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопоква на 19 марта, в ковидных стационарах получают лечение 520 пациентов, в состоянии средней тяжести – 490 человек, в тяжёлом – 25 (из них непривитых - 24). 

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1 436 человек.

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